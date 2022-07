Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: vers une acquisition au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 20/07/2022 à 15:32









(CercleFinance.com) - Wavestone gagne près de 2% après la signature d'un protocole conditionnel pour acquérir une société de conseil britannique -dont le nom n'est pas précisé- qui a généré un chiffre d'affaires entre 15 à 20 millions de livres au cours des trois derniers exercices.



Ce cabinet accompagne des clients grands comptes dans des projets de transformation, tant sur les volets métier que digital. Son acquisition s'inscrirait dans le plan de Wavestone visant à accélérer sa croissance externe dans ses zones géographiques cibles.



Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise représentant environ 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel 2021-22. Cette acquisition serait intégralement financée en numéraire et son closing pourrait intervenir dans les semaines à venir.





