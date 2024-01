Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: Stifel dégrade sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 14:33









(CercleFinance.com) - Wavestone recule de près de 2% sous le poids d'une note défavorable de Stifel, qui dégrade sa recommandation de 'achat' à 'conserver' malgré un objectif de cours rehaussé de 60 à 67 euros sur le titre du cabinet de conseil.



S'il reconnait Wavestone comme 'une entreprise de grande qualité', le broker prévient qu'étant donnée la détérioration de l'environnement macroéconomique, 'le risque de réduction d'objectifs de la direction n'est pas improbable'.





Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris -1.75%