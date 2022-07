Wavestone se renforce au Royaume-Uni

(AOF) - Wavestone a signé un protocole conditionnel pour acquérir une société de conseil britannique. Ce cabinet de conseil indépendant accompagne des clients grands comptes dans leurs grands projets de transformation, tant sur les volets métier que digital. Au cours des trois derniers exercices, ce cabinet a généré un chiffre d'affaires compris entre 15 à 20 millions de livres. Le prix d'acquisition serait basé sur une valeur d'entreprise représentant environ 1,5 fois le chiffre d'affaires annuel 2021/22.

De l'ordre de 25% du prix serait conditionné par les performances de l'entreprise dans les 18 mois suivant la réalisation.

Cette acquisition serait intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

L'équipe de direction de la société jouerait un rôle clé dans la nouvelle practice formée au Royaume-Uni à la fin de la période d'intégration.

Cette acquisition enrichirait la proposition de valeur du cabinet au Royaume-Uni avec des compétences de conseil en management.

" La combinaison de ces compétences et de l'expertise technologique de Wavestone permettrait de bâtir une offre de tout premier plan pour accompagner les projets de transformation des plus grands clients ", explique le cabinet de conseil.

L'opération est conditionnée à l'obtention de certaines validations permettant la mise en œuvre d'étapes préalables à sa réalisation. Le closing pourrait intervenir dans les semaines à venir.

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.