Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: salué pour ses résultats annuels information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 13:45









(CercleFinance.com) - Wavestone grimpe près de 4%, après la publication de résultats de bonne facture au titre de l'exercice 2023-24, jugés '(encore une fois) très solides, au-dessus des attentes et du budget initial à tous les niveaux' par Oddo BHF.



Le résultat net du cabinet de conseil a augmenté de 17% à 58,6 millions d'euros avec un résultat opérationnel récurrent en progression de 32% à 101,3 millions, pour un chiffre d'affaires en croissance lui aussi de 32%, à 701,1 millions d'euros.



Wavestone proposera un dividende stable à 0,38 euro par action au titre de 2023-24, et vise pour l'exercice 2024-25, une croissance de l'ordre de 3 à 5%, soit un chiffre d'affaires entre 972 et 991 millions d'euros, et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.



'Si l'exercice en cours sera certes plus challenging (sans surprise), la trajectoire budgétée reste très convenable et satisfaisante dans le contexte actuel, et supérieure à la majorité des pairs du secteur', juge Oddo BHF, qui reste à 'surperformance' sur le titre.





Valeurs associées WAVESTONE 62.60 EUR Euronext Paris +4.16%