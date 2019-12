Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone : revoit ses objectifs pour l'exercice Cercle Finance • 03/12/2019 à 18:37









(CercleFinance.com) - Annoncé ce mardi soir, les comptes du premier semestre de Wavestone sont marqués par un résultat opérationnel courant en hausse de +4%, s'affichant ainsi à 20,7 millions d'euros. La marge opérationnelle courante recule pour sa part légèrement, passant de 10,9% au premier semestre 2018/2019 à 10,6% pour la même période sur 2019/2020. Au 1er semestre 2019/20, Wavestone a par ailleurs enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 194,5 millions d'euros, en progression de +7% (+1% à périmètre et change constants hors Metis Consulting et WGroup). Le résultat net, pour sa part, s'affiche à 9,3 millions d'euros, en retrait de -13%. 'Compte tenu de la consolidation de WGroup depuis le 1er août 2019, le cabinet actualise son objectif en matière de chiffre d'affaires en visant désormais une croissance annuelle supérieure à 8%, contre plus de 5% initialement. Il est à noter que, du fait du retard pris au 1er semestre, ce nouvel objectif intègre une dose de prudence de 1 point quant à la croissance hors WGroup. L'objectif de rentabilité demeure inchangé, le cabinet continuant de viser une marge opérationnelle courante supérieure à 13%', indique Wavestone s'agissant de ses objectifs.

