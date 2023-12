Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: progression de 28% du résultat net semestriel information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Wavestone publie un résultat net part du groupe en progression de 28% à 23 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, avec une marge opérationnelle courante de 13,3%, à comparer à 12,5% sur la même période de l'exercice précédent.



Dans un environnement économique en ralentissement, le cabinet a tiré parti de sa croissance dynamique avec un chiffre d'affaires accru de 17% à 276,7 millions (+12% en organique), d'un bon ratio prix de vente sur salaires et d'une bonne maîtrise de ses coûts.



S'il 'aborde avec prudence la seconde moitié de l'exercice', Wavestone confirme ses objectifs annuels, dont un chiffre d'affaires supérieur à 580 millions d'euros et une marge opérationnelle courante aux alentours de 15%.





