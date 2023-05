Wavestone prévoit un rebond de sa rentabilité opérationnelle courante

(AOF) - À l’issue de l’exercice 2022/23, clos fin mars, Wavestone a enregistré un résultat net part du groupe en repli de 2% à 50,1 millions d’euros. Le résultat opérationnel courant a augmenté de 3 à 77 millions d’euros, faisant ressortir une marge de 14,5%. Elle est en ligne avec son avertissement de mars. La marge était de 15,9% sur l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 532,3 millions d’euros, en progression de 13% sur un an, dont 7% de croissance interne.

A taux de change constants, il s'élève à 528,6 millions d'euros, conforme à l'objectif d'un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 millions d'euros.

En décélération tout au long du second semestre, le taux de turn-over a été ramené à 16% sur l'ensemble de l'exercice écoulé, contre 18% en 2021/22.

Au 31 mars 2023, Wavestone comptait ainsi 4 406 collaborateurs, dont 126 issus des rapprochements avec Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting, contre 3 732 fin mars 2022.

En raison des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs au second semestre, conjuguées à un ralentissement des affaires au dernier trimestre, le taux d'activité a reculé de 4 points à 73%.

Le taux journalier moyen de l'exercice s'est élevé à 890 euros, marquant une croissance de 4% sur un an.

Le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale des actionnaires du 27 juillet 2023 le versement d'un dividende de 0,38 euro par action au titre de l'exercice 2022/23, identique à celui versé en 2022, représentant 15% du résultat net part du groupe.

Au titre de l'exercice 2023/24, Wavestone s'est fixé l'objectif de réaliser une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice écoulé (+7%), en dépit d'un effet jour défavorable (-1,6%).

Tenant compte de l'impact de la consolidation en année pleine de PEN Partnership et Coeus Consulting, Wavestone vise un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 580 millions d'euros, soit une croissance totale de 9%. En matière de rentabilité, le cabinet se fixe d'atteindre une marge opérationnelle courante annuelle aux alentours de 15%.

