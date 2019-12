WAVESTONE plus prudent sur son objectif de croissance

(AOF) - Au premier semestre 2019/20, Wavestone a enregistré un résultat net part du groupe est de 9,3 millions d'euros, en recul de 13% et un résultat opérationnel courant de à 20,7 millions d'euros, en progression de 4%. La marge opérationnelle courante du cabinet de conseil en management et technologies s'est ainsi inscrite à 10,6%, contre 10,9% un an plus tôt. Déjà publié, le chiffre d'affaires a atteint 194,5 millions d'euros, en progression de 7%. A périmètre et change constants, la croissance s'élève à +1%.

Conséquence d'un environnement de marché plus difficile, en particulier dans les secteurs des Services financiers, de l'Industrie et du Retail, le cabinet a dû faire face à des ralentissements ou suspensions de projets chez certains clients durant l'été. Le taux d'activité a ainsi fléchi à 72% sur l'ensemble du semestre, contre 75% pour l'exercice précédent.

" Après un point bas enregistré pendant l'été, le taux d'activité a entamé une remontée progressive, malgré les nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs à partir de septembre. Le cabinet demeure toutefois prudent quant au rythme de rétablissement de cet indicateur dans les mois à venir ", a commenté le cabinet de conseil en management et technologies.

En revanche, le taux journalier moyen a progressé à 876 euros au 1er semestre, contre 872 euros pour l'ensemble de l'exercice 2018/19.

Au 30 septembre 2019, Wavestone comptait 3 262 collaborateurs, contre 3 094 au 31 mars dernier. Porté par la détente du marché, le turn-over a continué sa décélération, pour s'établir à 16% sur 12 mois glissants au 30 septembre 2019, contre 18% au 31 mars 2019. Il se rapproche ainsi du niveau cible de 15%.

Compte tenu de la consolidation de WGroup depuis le 1er août 2019, le cabinet actualise son objectif en matière de chiffre d'affaires en visant désormais une croissance annuelle supérieure à 8%, contre plus de 5% initialement. Du fait du retard pris au premier semestre, ce nouvel objectif intègre " une dose de prudence " de 1 point quant à la croissance hors WGroup.

L'objectif de rentabilité demeure inchangé, le cabinet continuant de viser une marge opérationnelle courante supérieure à 13%.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.