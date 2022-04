Wavestone plus optimiste sur sa marge opérationnelle courante

La guerre des talents a été encore renforcée par l’annonce de Facebook, qui compte réaliser 10.000 embauches d’ici cinq ans en Europe. Le manque de ressources humaines ne se limite ni à la France, ni à l’Europe : il est mondial. Ainsi 1,2 million d'ingénieurs informatiques devraient manquer en 2026 aux Etats-Unis. En France, selon Numeum, fédération du secteur du numérique, il manque environ 10.000 ingénieurs informatiques sur un total de 600.000 personnes employées par les éditeurs de logiciels et les entreprises de services numériques (SSII). Si le phénomène n’est pas nouveau, il s’intensifie. Il est renforcé à la fois par les embauches de certaines sociétés, à la recherche de développeurs pour internaliser leurs projets numériques essentiels, et par les fortes ambitions de certaines start-up.

AOF - EN SAVOIR PLUS

L'autre point d'attention de l'exercice est l'évolution de l'environnement économique dans un contexte nettement plus incertain, en raison notamment du conflit en Ukraine. Le cabinet est particulièrement vigilant quant au risque de ralentissement de la demande et a décidé, à toutes fins utiles, de maintenir un rythme de prospection commerciale intense pour mieux parer à ce risque. Pour mémoire, Wavestone n'est présent ni en Russie ni en Ukraine.

Wavestone débute l'exercice avec l'objectif de réaliser une croissance organique de son chiffre d'affaires supérieure à 5%. En parallèle, le cabinet poursuit ses actions en matière de croissance externe, avec pour objectif de réaliser de nouvelles acquisitions au cours de l'année, en donnant la priorité aux Etats-Unis et au Royaume-Uni, sans s'interdire des opérations tactiques en France.

" Le marché du conseil demeure dynamique en ce début d'exercice 2022/23 et les volontés de transformation des clients ne se démentent pas " explique Wavestone.

Cet objectif tient compte de la consolidation d'Everest Group consulting depuis le 1er mai 2021, de why innovation! depuis le 1er novembre 2021 et de NewVantage Partners depuis le 1er janvier 2022.

Au regard du solide taux d'activité 2021/22 et de l'inflexion positive des prix de vente, Wavestone relève une nouvelle fois son objectif de rentabilité annuelle. Le cabinet vise désormais une marge opérationnelle courante supérieure à 15,5% sur l'exercice, contre un objectif de 13% en début d'exercice, relevé à 15% en décembre 2021.

(AOF) - Wavestone a relevé son objectif de marge opérationnelle courante annuelle. Au 4ème trimestre de l'exercice 2021/22, clos fin mars, le groupe de conseil a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 129,9 millions d'euros, en progression de 9%. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique s'est établie à 5%. Sur l'ensemble de l'exercice 2021/22, le chiffre d'affaires consolidé de Wavestone s'est élevé à 470,1 millions d'euros, supérieur à l'objectif de 462 millions d'euros. Il s'est inscrit en croissance soutenue de 13% (+10% à périmètre et taux de change constants).

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2022 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.