Wavestone: objectif de chiffre d'affaires revu en hausse information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 14:41

(CercleFinance.com) - Wavestone a annoncé mardi une révision à la hausse de son objectif de chiffre d'affaires pour l'exercice en cours, qu'il voit désormais dépasser les 525 millions d'euros, contre une précédente prévision de plus de 505 millions d'euros.



Le cabinet de conseil prévient cependant que la dégradation du contexte économique fait apparaître un risque 'de plus en plus probable' de ralentissement de la demande, qui pourrait selon lui se matérialiser dès le début de l'année 2023.



Cette tendance l'incite à la prudence pour le 4ème trimestre de son exercice 2022/2023, qui se clôturera en mars prochain.



Au 30 septembre 2022, à l'issue de son premier semestre 2022/23, Wavestone a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 237,1 millions d'euros, en hausse de 9% sur un an.



A périmètre et taux de change constants, sa croissance organique semestrielle s'élève à 4%.



Sa marge opérationnelle courante semestrielle ressort néanmoins en recul, à 12,5%, contre 14,6% sur la première moitié du précédent exercice, du fait d'un effet de base jugé défavorable.



Le cabinet rappelle que sa rentabilité avait été 'exceptionnellement élevée' après la crise du Covid-19, une période marquée par un rebond de l'activité et des charges opérationnelles encore ralenties.



Au cours du 1er semestre 2022/23, le cabinet a au contraire accéléré ses dépenses, notamment en matière de recrutement et de ressources humaines, tout en ajustant sa politique salariale face au pénurie de main d'oeuvre.



Wavestone a en outre réitéré son objectif d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice en cours.



L'action Wavestone cotée sur Euronext Paris cédait 1,7% mardi après la publication de ces chiffres.