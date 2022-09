Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: nouvelle acquisition au Royaume Uni information fournie par Cercle Finance • 16/09/2022 à 13:27









(CercleFinance.com) - Après son rapprochement avec PEN Partnership en août, Wavestone annonce l'acquisition de Coeus Consulting, cabinet de conseil en stratégie IT basé à Londres, pour 'bâtir ensemble un acteur majeur sur le marché du conseil au Royaume-Uni'.



Coeus Consulting compte environ 45 collaborateurs permanents et vise pour l'année fiscale en cours (close fin septembre 2022) un chiffre d'affaires d'environ neuf millions de livres sterling avec une rentabilité sensiblement supérieure à celle de Wavestone.



Le prix de l'acquisition, intégralement financée en numéraire, s'élève à 17,5 millions de livres en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément pouvant aller jusqu'à 3,5 millions, en fonction de la performance de la société sur les 12 prochains mois.





