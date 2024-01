Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: nette hausse de l'activité trimestrielle information fournie par Cercle Finance • 30/01/2024 à 18:16









(CercleFinance.com) - Wavestone annonce un chiffre d'affaires consolidé de 175,6 ME au titre du 3e trimestre de son exercice 2023/24 (soit oct-nov-dec 2023), signalant une croissance de +26% par rapport au 3ème trimestre du précédent exercice (+10% à périmètre et change constants).



Sur l'ensemble des 3 premiers trimestres (soit d'avril à décembre), Wavestone enregistre un CA de de 452,2 ME en hausse de 20% par rapport à la même période un an plus tôt (+12% à périmètre et change constants).



Le 4ème trimestre de l'exercice devrait connaitre un ralentissement avec un taux d'activité ' en légère baisse' et une dynamique de marché 'moins favorable' ces derniers mois au Royaume-Uni.



Wavestone reste néanmoins confiant sur le fait de poursuivre sa croissance dans les mois à venir, en maintenant une activité commerciale intense dirigée vers les secteurs les mieux orientés.



Wavestone confirme ainsi son objectif visant à réaliser en 2023/24 une croissance organique au moins égale à celle de l'exercice 2022/23 (+7%).





