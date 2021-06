WAVESTONE : marge opérationnelle courante annuelle à 12,8%

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Fin avril 2021, Wavestone avait donné des premières indications concernant ses objectifs pour l'exercice 2021/22 : un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 millions et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%, intégrant la reprise des dépenses liées à la croissance, partiellement compensées par les économies issues de Smartworking@Wavestone.

Le carnet de commande s'établissait à 4,1 mois au 31 mars 2021, contre 3,7 mois fin septembre 2020 et 3,5 mois fin mars 2020.

Sous l'effet de la bonne prise de commande du second semestre, le taux d'activité s'est redressé à 71% sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, un niveau identique à celui de l'exercice 2019/20. Il s'est établi à 75% au second semestre contre 65% à l'issue du premier semestre 2020/21.

Au 31 mars 2021, Wavestone comptait 3 453 collaborateurs, contre 3 498 collaborateurs un an plus tôt.

Du fait d'un turn-over ramené à 11% sur l'exercice (contre 14% un an plus tôt), le repli de l'effectif de Wavestone s'est ainsi limité à -1% sur 12 mois.

Selon la société, cette évolution témoigne d'une nette surperformance du cabinet par rapport à un marché du conseil qui a reculé d'environ 13% à l'échelle mondiale (source : Source Global Research) au cours de l'année 2020, et de 11% en France (source : Syntec Conseil).

Le chiffre d'affaires s'est établi à 417,6 millions, en baisse de seulement 1% (recul identique à périmètre et taux de change constants) grâce à l'amélioration progressive de l'activité au second semestre.

(AOF) - Mardi soir, Wavestone a dévoilé des résultats annuels 2020/21 marqués par une solide marge opérationnelle courante à 12,8% et forte génération de cash-flow. La société de conseil a réalisé un résultat net part du groupe de 25,4 millions d'euros, en baisse de 19%. Le résultat opérationnel courant s'est élevé à 53,3 millions, en repli de 4%. La marge opérationnelle courante est ainsi ressortie à 12,8% contre 13,2% en 2019/20. L'objectif d'une marge opérationnelle courante annuelle à deux chiffres est donc largement atteint, a signifié le groupe.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2021 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.