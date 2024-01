Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: le titre surperforme après un rachat aux USA information fournie par Cercle Finance • 17/01/2024 à 11:31









(CercleFinance.com) - L'action Wavestone s'inscrit en hausse mercredi à la Bourse de Paris après que le cabinet de conseil français a annoncé l'acquisition de l'américain Aspirant Consulting pour un montant initial de 24 millions de dollars (22 millions d'euros).



Créé en 2003 et basé à Pittsburgh (Pennsylvanie), Aspirant propose des services en matière de marketing et d'innovation, d'organisation et de conduite du changement et de transformation digitale.



Parmi ses principaux clients figurent des entreprises de premier plan telles que GSK, Haleon, Novartis ou PPG.



Aspirant RPO, sa filiale spécialisée dans les prestations de recrutement externalisé, n'est en revanche pas inclus dans le périmètre.



Sur son dernier exercice, clos le 31 décembre 2023, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé estimé à 26,1 millions de dollars (23,8 millions d'euros), pour une marge d'Ebitda ajustée qui devrait s'établir au-delà de 10%.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel font remarquer que l'opération va permettre à Wavestone d'accroître la taille de ses activités en Amérique du Nord de plus de 50%.



'A eux trois, nous estimons que Wavestone US, Q_Perior North America et Aspirant devraient générer un chiffre d'affaires de l'ordre de 70 millions de dollars, soit près de 10% du chiffre d'affaires consolidé du groupe', souligne le bureau d'études.



Stifel ajoute que le groupe se rapproche ainsi de l'objectif de 100 millions de dollars qu'il s'est donné pour cette région, un niveau qu'il considère comme un seuil 'critique'.



La direction d'Aspirant Consulting, dont le CEO Mike McClaine, sera chargée de poursuivre le développement de l'entité au sein de Wavestone, aux côtés de l'équipe de management de Wavestone US.



A noter qu'au prix d'acquisition initial pourront s'ajouter jusqu'à dix millions de dollar (9,1 millions d'euros) en fonction des performances de la société cette année.



A 11h10, l'action Wavestone progressait de presque 0,2%, navigant à contre-courant d'un marché parisien en repli de 1,1%.





Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +1.32%