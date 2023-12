Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: le titre monte, un analyste affiche sa confiance information fournie par Cercle Finance • 13/12/2023 à 12:12









(CercleFinance.com) - Le titre Wavestone signe l'une des plus fortes hausses de l'indice CAC Mid & Small 190 mercredi, soutenu par des commentaires favorables d'EuroLand, qui loue les perspectives 'attrayantes' du cabinet de conseil.



Vers 12h00, l'action grimpe de 3,6% et se remet en direction de ses plus hauts historiques, alors que l'indice des petites et moyennes capitalisations avance de 0,3%.



Dans une note, les analystes d'EuroLand rappellent que le groupe a publié, la semaine passée, d'excellents résultats au titre de son premier semestre et continué son 'impressionnante marche en avant'.



'Au cours actuel, le titre se traite à 10,1x l'Ebit 2024 soit une légère décote par rapport à son historique long terme (11,1x)', souligne la société de Bourse.



'Si il est plutôt en ligne avec le multiple du secteur, nous estimons que le groupe devrait se traiter avec une prime par rapport à ses pairs compte tenu de ses fondamentaux ainsi que de ses perspectives à moyen terme', ajoute Euroland.





Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +3.84%