Wavestone: le titre grimpe, l'acquisition de Q_Perior saluée 26/07/2023

(CercleFinance.com) - L'action Wavestone grimpe de plus de 5% ce mercredi à la Bourse de Paris, dopée par l'annonce de l'acquisition de l'allemand Q_Perior pour un montant de 330 millions d'euros.



Le projet de rapprochement vise à constituer un 'champion européen du conseil' affichant une 'envergure mondiale', avec plus de 5500 collaborateurs, et visant un milliard de chiffre d'affaires à horizon 2025.



Fondé en 1990, Wavestone emploie actuellement plus de 4400 personnes pour un chiffre d'affaires annuel supérieur à 530 millions d'euros.



Q_Perior compte, de son côté, quelque 1410 collaborateurs pour un chiffre d'affaires consolidé de 285 millions d'euros.



Le nouvel ensemble afficherait ainsi un chiffre d'affaires annuel combiné de près de 820 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante de 12,4%.



Dans les faits, l'opération se traduirait par l'acquisition par Wavestone de 100% des actions composant le capital de la société mère de Q_Perior sur la base de 321,9 millions d'euros de valeur des capitaux propres et 8,1 millions de dette.



A ce prix ferme pourrait s'ajouter un complément de prix pouvant atteindre 35 millions d'euros, conditionné au futur résultat opérationnel courant de l'entreprise allemande.



Wavestone prévoit de financer l'opération à hauteur de 79% par l'émission d'actions nouvelles Wavestone sur la base d'un prix de 54 euros par action, soit un total de 4,7 millions d'actions nouvelles qui seraient acquises et détenues par les actionnaires de Q_Perior.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel saluent les activités 'complémentaires' des deux sociétés, notamment en termes géographiques.



'La transaction s'inscrit parfaitement dans le cadre de notre théorie d'investissement, qui s'appuie sur l'historique impeccable de l'équipe de direction en matière de fusions-acquisitions et d'intégration d'entreprise', souligne le bureau d'études, rappelant notamment le succès du rachat de Kurt Salmon en 2016.



De plus, 'la parité en termes de valorisation n'est pas défavorable aux actionnaires de Wavestone', conclut Stifel.