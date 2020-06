Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone : le résultat net annuel pdg en hausse de +1% Cercle Finance • 02/06/2020 à 18:30









(CercleFinance.com) - Le groupe Wavestone annonce ce soir un résultat net part du groupe de 31,1 millions d'euros en 2019/2020, en hausse de +1% en comparaison annuelle. La marge nette s'affiche pour sa part à 7,4%, après 7,9% un an plus tôt. Le résultat opérationnel courant, à 55,7 millions d'euros d'euros, s'apprécie également de +1%. Dans le contexte actuel très incertain, Wavestone estime ne pas être en mesure de formuler d'objectifs financiers pour l'exercice 2020/21

Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +1.55%