Wavestone: le marché se durcit, le titre cède du terrain

(CercleFinance.com) - Wavestone a fait état hier soir d'une activité en croissance organique de seulement 1% sur le 1er trimestre de son exercice décalé 2024/2025, tout en confirmant ses objectifs annuels.



Sur les trois mois clos fin juin, le groupe de conseil en technologies a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 232,4 millions d'euros, en progression totale de 62% par rapport au 1er trimestre 2023/24.



Cette performance inclut les comptes de Q_Perior, un cabinet de conseil allemand, et Aspirant Consulting, un cabinet américain.



Sur une base 'pro forma', le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2024/25 s'inscrit en légère croissance organique de 1%, dans un environnement économique qui se 'durcit' de l'aveu même de l'entreprise.



'Le premier trimestre est en ligne avec les attentes mais le discours gagne en prudence face aux signaux négatifs liés à la situation politique en France', soulignent les analystes de TP ICAP Midcap.



Dans son communiqué, Wavestone reconnaît que la demande s'avère moins soutenue que prévu sur le début de l'exercice 2024/2025, avec un attentisme plus marqué des donneurs d'ordres, notamment en France en mai, puis au mois de juin du fait du contexte électoral.



En dépit de cet environnement défavorable, Wavestone réitère son objectif d'une croissance annuelle de l'ordre de 3% à 5% par rapport au chiffre d'affaires pro forma 2023/24, avec une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.



Suite à ces annonces, le titre Wavestone reculait de plus de 5% jeudi à la Bourse de Paris.



Les analystes de TP ICAP Midcap estiment néanmoins que la baisse du titre depuis la dissolution de l'Assemblée Nationale a redonné un 'upside' (potentiel haussier) 'intéressant' qui les conduisent à repasser à l'achat.





