Wavestone: l'AG approuve le rapprochement avec Q-Perior

(CercleFinance.com) - Les actionnaires du cabinet de conseil français Wavestone ont approuvé mardi le projet de rapprochement avec l'allemand Q-Perior, un mariage visant à changer de taille et à acquérir une dimension internationale.



Réunis en assemblée générale, ceux-ci ont donné leur accord, à hauteur de 99,9% des actionnaires présents, à l'acquisition de Q-Perior - qui avait été officialisée en juillet dernier - sur la base d'une valeur d'entreprise de 330 millions d'euros.



Fort de plus 5500 collaborateurs dans 17 pays en Europe, au Royaume-Uni, en Amérique du Nord et en Asie, le nouveau cabinet constitué compte parmi ses principaux clients des groupes de la trempe de BMW, Crédit Agricole, Deutsche Bahn, EDF, L'Oréal, LVMH, SNCF, Société Générale ou TotalEnergies.



Le nouvel ensemble, qui affiche actuellement un chiffre d'affaires annuel consolidé de 835 millions d'euros, s'est donné pour objectif de réaliser, hors nouvelles acquisitions, un chiffre d'affaires de l'ordre d'un milliard d'euros à horizon 2025.



A la Bourse de Paris, le titre Wavestone grimpait de 7% mardi dans le sillage de résultats semestriels légèrement supérieurs aux attentes et de la confirmation de ses objectifs.





