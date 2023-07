Wavestone : l'acquisition de Q_Perior saluée en Bourse

(AOF) - Wavestone (+2,7% à 49,50 euros) échappe à la baisse du marché parisien après l’annonce du rachat de son partenaire Q_Perior. La transaction sera réalisée sur la base d’une valeur d’entreprise de 330 millions d’euros, dont 321,9 millions d’euros (prix ferme) de valeur des capitaux propres et 8,1 millions d’euros d’endettement financier net ajusté. À ce prix ferme s'ajoute un complément de prix pouvant atteindre 35 millions d’euros, conditionné au résultat opérationnel courant de Q_Perior au 31 mars 2024.

Cette opération serait financée à hauteur de 79% du prix ferme par l'émission d'actions nouvelles Wavestone sur la base d'un prix de référence de 54 euros par action nouvelle, soit un total d'un peu plus de 4,7 millions d'actions nouvelles.

Ces nouvelles actions Wavestone seraient acquises et détenues par les actionnaires de Q_Perior, qui deviendraient ainsi actionnaires de Wavestone. Le solde du prix ferme, soit 67,6 millions d'euros, et le cas échéant, le complément de prix pour un montant maximum de 35 millions d'euros seraient financés en numéraire sur les ressources disponibles de Wavestone.

Sur la base de ces modalités, le bénéfice par action du nouvel ensemble s'inscrirait en progression au 31 mars 2024, et la transaction serait relutive dès l'exercice 2024/25, premier exercice complet de consolidation des deux cabinets.

Au 31 mars 2023, le nouvel ensemble ainsi constitué afficherait un chiffre d'affaires annuel combiné de 818,4 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante de 12,4%.

A l'horizon 2025, l'objectif du nouveau cabinet serait de réaliser, hors nouvelles acquisitions, un chiffre d'affaires de l'ordre de 1 milliard d'euros, pour un résultat opérationnel courant d'au moins 130 millions d'euros sur l'exercice 2024/25 en progression de plus de 70%. Ces objectifs s'entendent à taux de change constants.

A plus longue échéance, le nouvel ensemble ambitionnerait de se développer à un rythme de croissance annuel moyen de 15%, combinant croissance organique et externe, et viserait une marge opérationnelle courante normative de l'ordre de 15%.

