Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: hausse de 17% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 04/06/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - Wavestone dévoile un résultat net en hausse de 17% à 58,6 millions d'euros au titre de son exercice 2023-24, ainsi qu'un résultat opérationnel récurrent en progression de 32% à 101,3 millions, représentant une marge stable à 14,5%.



Le chiffre d'affaires du cabinet de conseil s'est en effet lui aussi accru de 32% à 701,1 millions d'euros. Au 31 mars, son carnet de commande s'inscrivait en léger recul à 4,1 mois (hors Q_PERIOR et Aspirant Consulting), contre 4,2 mois à fin 2023.



Le conseil d'administration proposera à l'AG du 25 juillet le versement d'un dividende de 0,38 euro par action au titre de l'exercice 2023-24, identique à celui versé en 2022-23, représentant 16% du résultat net part du groupe.



Pour l'exercice 2024-25, Wavestone s'est fixé pour objectifs (à taux de change constants et hors nouvelle acquisition) une croissance de l'ordre de 3 à 5%, soit un chiffre d'affaires entre 972 et 991 millions d'euros, et une marge opérationnelle récurrente supérieure à 13%.





Valeurs associées WAVESTONE 62.60 EUR Euronext Paris +4.16%