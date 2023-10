Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: hausse de 17% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 31/10/2023 à 11:20









(CercleFinance.com) - Wavestone affiche un chiffre d'affaires de 276,7 millions d'euros sur son premier semestre 2023-24, en hausse de 17%, dont +12% à taux de change et périmètre constants (malgré un effet jour défavorable de -2,2%).



'La solide progression du chiffre d'affaires à périmètre constant est le résultat de l'intensification de l'action commerciale depuis plusieurs trimestres, et de la croissance embarquée des effectifs au terme de l'exercice 2022-23', explique le cabinet.



En dépit des conditions de marché dégradées, Wavestone confirme ses objectifs annuels 2023-24, dont un chiffre d'affaires supérieur à 580 millions d'euros, soit une croissance totale de 9%, pour une marge opérationnelle courante aux alentours de 15%.





