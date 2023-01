Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: hausse de 11% du CA à neuf mois information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 08:23









(CercleFinance.com) - Le cabinet de conseil indépendant Wavestone affiche à l'issue des neuf premiers mois de son exercice 2022-23, un chiffre d'affaires de 376,2 millions d'euros, en hausse de 11%, dont +5% à périmètre et change constants (avec un effet jour de -1%).



Sur son seul troisième trimestre comptable, son chiffre d'affaires a augmenté de 14% à 139,1 millions, aidé par la consolidation de Coeus Consulting au Royaume Uni. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires trimestriel a progressé de 6%.



Wavestone confirme ses objectifs annuels 2022-23 d'un chiffre d'affaires supérieur à 525 millions d'euros, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, et d'une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.





