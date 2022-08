Wavestone finalise le rachat du britannique, PEN Partnership

(AOF) - Après avoir signé un protocole conditionnel en juillet 2022, Wavestone a annoncé l’acquisition de PEN Partnership, un cabinet de conseil basé au Royaume-Uni. Au cours des 10 dernières années, PEN Partnership n’a cessé de croître pour atteindre un chiffre d'affaires de 19,6 millions de livres (23,4 millions d'euros) pour l’exercice clos en mars 2022, et une marge Ebitda ajustée d'environ 15%.

Le prix d'acquisition s'élève à 22,5 millions de livres (66,8 millions d'euros) en valeur d'entreprise, montant auquel pourra s'ajouter un complément de prix pouvant aller jusqu'à 7,5 millions de livres (8,9 millions d'euros), conditionné par la performance de PEN Partnership pendant les 18 prochains mois.

Cette acquisition est intégralement financée en numéraire, sur les fonds propres de Wavestone.

Opérant dans les secteurs des services financiers et de l'industrie pharmaceutique, PEN Partnership accompagne les projets de transformation de ses clients à travers quatre spécialités principales : Expérience client & digital, Opérations & automatisation, Data & technologie et Conduite du changement.

PEN Partnership sera intégré aux comptes consolidés de Wavestone à partir du 1er août 2022.

Rotation maximale des effectifs

Les entreprises du secteur des services informatiques ont constaté le départ de plus de 20 % de leurs effectifs en douze mois. Cette tendance n'est pas inhabituelle dans le secteur mais elle atteint une ampleur inédite, dans un contexte de forte croissance et de belle dynamique de recrutement. De plus les collaborateurs ont de nouvelles exigences et aspirations. Le principal critère est la flexibilité du travail et la façon dont il est mis en place dans l'entreprise. La société américano-indienne Cognizant a vu environ 35% de ses 330.000 ingénieurs quitter l'entreprise en un an. Capgemini, regroupant 32.000 salariés français, a récemment subi sa première grève depuis 2008, avec une demande de hausse collective des rémunérations.