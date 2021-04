WAVESTONE : fin d'exercice plus dynamique que prévu et réduction de son occupation immobilière

Les acteurs du conseil en technologies auront particulièrement souffert en 2020, en enregistrant une chute de 12,3% de leur activité. Ils sont, en effet, très présents dans deux secteurs particulièrement impactés par la crise sanitaire, l'aéronautique civile et l'automobile. C'est dans le conseil en technologies que le risque de suppressions d'emplois est le plus important. Syntec Numérique évalue à 10.000 les postes en danger sur ce créneau.

Selon les prévisions du Syndicat professionnel des acteurs du numérique (Syntec Numérique), le recul de l'activité devrait atteindre 4,6% pour l'ensemble de l'année 2020. Néanmoins la fin d'année a été plus clémente pour les professionnels. La situation s'est légèrement améliorée depuis septembre, au niveau des appels d'offres et du carnet de commandes.

Le cabinet est aujourd'hui en mesure de donner des premières indications concernant ses objectifs pour l'exercice 2021/22 : un chiffre d'affaires de l'ordre de 450 millions d'euros et une marge opérationnelle courante de l'ordre de 13%.

Wavestone a initié le projet Smartworking@Wavestone, qui vise à réinventer l'organisation du travail. Il devrait se traduire par une nouvelle répartition du temps passé par les collaborateurs dans les locaux de Wavestone, chez les clients, en télétravail, ou dans des espaces de coworking. Dans cette perspective, le Directoire a d'ores et déjà pris la décision de se séparer de 3 des 7 étages occupés à ce jour par le cabinet au siège de l'entreprise, à La Défense.

Ces indemnités, perçues en France, au Royaume-Uni, en Suisse et au Luxembourg, représentent un produit de 3,2 millions d'euros sur l'exercice. En conséquence, le résultat opérationnel courant 2020/21 intégrera une provision équivalente à ce montant.

Au regard de la solide performance de Wavestone sur l'exercice et en cohérence avec les valeurs de responsabilité sociale d'entreprise promues par le cabinet, le Directoire, avec l'accord du Conseil de surveillance, soumettra à l'approbation des actionnaires, lors de l'assemblée générale annuelle du 27 juillet 2021, le remboursement des indemnités perçues au titre des dispositifs d'activité partielle.

Le taux d'activité s'est établi à 75% sur la période, chiffre stable par rapport au troisième trimestre, contre 68% au deuxième trimestre et 63% au premier trimestre. Sur l'ensemble de l'exercice 2020/21, le taux d'activité s'est élevé à 71%, un niveau identique à celui de l'exercice 2019/201.

L'amélioration de l'activité, déjà visible au 3ème trimestre, s'est poursuivie au cours des derniers mois de l'exercice, et a permis de réaliser un 4ème trimestre au-delà des attentes " se félicite la société.

(AOF) - Au quatrième trimestre de l'exercice 2020/21, clos fin 31 mars, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires consolidé de 119,1 millions d'euros, en progression de 4%. A taux de change et périmètre constants, la croissance organique du groupe de conseil s'est établie à 7%. "

