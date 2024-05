Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: entouré pour un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 02/05/2024 à 15:52









(CercleFinance.com) - Wavestone grimpe de près de 7%, soutenu par un relèvement de recommandation chez Stifel de 'conserver à 'achat' avec un objectif de cours ajusté de 67 à 68 euros, cible impliquant un potentiel de hausse de l'ordre de 30% pour le titre du cabinet de conseil.



Après la publication d'une croissance trimestrielle 'meilleure que prévu dans un environnement économique toujours incertain, mais sans détérioration', le broker juge Wavestone en bonne position pour une croissance du BPA de 15% en 2024-25.





Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +5.79%