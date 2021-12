Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone : entouré après un relèvement d'objectifs information fournie par Cercle Finance • 07/12/2021 à 13:42









(CercleFinance.com) - Wavestone grimpe de plus de 9% au lendemain du relèvement par le cabinet de conseil de son objectif de marge opérationnelle courante à près de 15% sur l'exercice en cours, contre 13% auparavant, avec une prévision de chiffre d'affaires rehaussée de 460 à 462 millions. Sur son premier semestre 2021-22, le résultat net part du groupe a triplé à 20,7 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante presque doublée à 14,6%, et un chiffre d'affaires en hausse de 17% à 217,8 millions. Dans le cadre de son nouveau plan stratégique 'Impact', Wavestone se fixe pour objectifs à horizon 2025, un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros et de se positionner dans les 5% des entreprises les plus performantes en matière de RSE. Par ailleurs, Wavestone annonce être en négociations exclusives en vue de l'acquisition de NewVantage Partners, cabinet de conseil basé à Boston, pour un prix d'acquisition entre 2,7 et 3,9 millions de dollars, en fonction de ses résultats dans les douze mois à venir.

Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +8.25%