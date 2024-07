Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Wavestone: dividende approuvé en AGM information fournie par Cercle Finance • 29/07/2024 à 15:05









(CercleFinance.com) - Wavestone indique que ses actionnaires, réunis en assemblée générale mixte le 25 juillet, ont approuvé le versement, au titre de l'exercice 2023-24, d'un dividende de 0,38 euro par action, identique à celui versé en 2023.



Le cabinet de conseil indépendant précise que la mise en paiement de ce dividende en numéraire, représentant 16% du résultat net part du groupe engrangé sur l'exercice écoulé, sera effectuée à compter du 2 août.



L'AGM a aussi approuvé la nomination pour quatre ans, comme nouvelle membre du conseil d'administration, de Graciana Petersen, proposée pour ses compétences, notamment en conduite de projets de transformation dans des contextes internationaux.





Valeurs associées WAVESTONE 54,00 EUR Euronext Paris 0,00%