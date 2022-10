Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone: croissance de 9% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 15:00









(CercleFinance.com) - Wavestone affiche sur son premier semestre 2022-23 un chiffre d'affaires de 237,1 millions d'euros, en hausse de 9% (+4% à taux de change et périmètre constants), dont 115,1 millions sur le seul deuxième trimestre, en progression de 12% (+5% en organique).



La prise de commande s'est maintenue pendant l'été et à la rentrée. Le carnet de commande s'établit à 3,7 mois au 30 septembre 2022, le recul par rapport au 30 juin (4,2 mois) provenant de la progression des effectifs anticipée pour le troisième trimestre de l'exercice.



Wavestone confirme ses objectifs financiers pour l'exercice 2022-23 : réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 505 millions d'euros pour une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15%, hors PEN Partnership et Coeus Consulting.





