Wavestone : croissance de +8% des revenus annuels

(CercleFinance.com) - Le groupe Wavestone annonce ce soir un chiffre d'affaires de 422 millions d'euros pour son exercice 2019/2020, en croissance de +8% par rapport à l'exercice précédent. La variation à périmètre et change constants s'affiche à +2%. 'Les résultats annuels 2019/20 publiés début juin feront apparaître une rentabilité impactée par le recul de l'activité sur la fin de l'exercice du fait du Covid-19. La marge opérationnelle courante devrait toutefois respecter l'objectif de 13% fixé par le cabinet en début d'exercice', anticipe le groupe.

Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +6.46%