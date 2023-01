Wavestone confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre, clos fin décembre, de l’exercice 2022/23, Wavestone a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 139,1 millions d’euros, en croissance de 14%. À taux de change et périmètre constants, le chiffre d’affaires a progressé de 6%. L’effet jour est défavorable sur le trimestre écoulé et s’établit à -1,6%. Le taux d’activité s’est inscrit en baisse sur cette période, sous l’effet des nombreuses arrivées de nouveaux collaborateurs depuis le mois de septembre. Sur neuf mois, le taux s’est ainsi établi à 74%, à comparer à 75% au 1er semestre de l’exercice.

Le taux journalier moyen s'est élevé à 886 euros sur neuf mois, en progression de 4% par rapport au prix de vente moyen constaté sur l'ensemble de l'exercice précédent.

Wavestone a maintenu un rythme de recrutement soutenu et prévoit désormais de dépasser sensiblement son plan de marche annuel de 1 000 recrutements bruts en 2022/23.

Le turn-over a marqué une décélération sur le trimestre. À fin décembre, il s'établissait ainsi à 17% sur 12 mois glissants, contre 19% à mi-exercice. Même si cette tendance est positive, le cabinet souhaite rester prudent quant à l'évolution du turn-over au cours des trimestres à venir.

Au 31 décembre 2022, Wavestone comptait 4 198 collaborateurs, dont 126 issus des rapprochements avec Nomadéis, PEN Partnership et Coeus Consulting, contre 3 864 au 30 septembre et 3 732 fin mars à l'issue de l'exercice 2021/22.

" Le troisième trimestre n'a pas marqué d'inflexion majeure, tant au niveau des indicateurs opérationnels que dans la dynamique commerciale ", souligne Wavestone. " L'année 2023 débute dans un marché globalement moins porteur, marqué par plus de prudence de la part des donneurs d'ordres face à la dégradation des indicateurs économiques. L'environnement reste en outre défavorable dans le secteur public en France ".

À l'issue des neuf premiers mois de l'exercice, le cabinet confirme ses objectifs annuels 2022/23 : réaliser un chiffre d'affaires consolidé supérieur à 525 millions d'euros, tenant compte de la consolidation de PEN Partnership et de Coeus Consulting, et dégager une marge opérationnelle courante de l'ordre de 15% sur l'exercice.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services numériques)

Une croissance freinée par le recrutement

Selon une étude pour Numeum, l'organisation professionnelle du numérique, 79 % des entreprises du secteur jugent que leur croissance est bridée par la pénurie de talents face à une demande portée par la transformation numérique. Les entreprises de services du numérique prévoient une croissance de 5 % pour 2022. Plusieurs leviers sont activés par les entreprises pour séduire les talents, en particulier la rémunération, alors que la moyenne des salaires a généralement augmenté dans le secteur informatique. De nouvelles organisations du travail, des perspectives d'évolution de carrière et des missions qui ont du sens sont d'autres atouts. Ainsi Capgemini a adopté un nouvel accord qui propose jusqu'à 70 % de télétravail à tous les collaborateurs. Ces adaptations sont indispensables alors qu'un rapport de la Direction de l'animation de la recherche, des études et statistiques (Dares) et France Stratégie établissent que les métiers de l'informatique seront parmi ceux qui recruteront le plus d'ici à 2030.