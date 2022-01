Wavestone confirme ses objectifs annuels

(AOF) - Au troisième trimestre, clos fin décembre, de l’exercice 2021/22, Wavestone a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 122,3 millions d'euros, en croissance de 9%. A taux de change et périmètre constants (hors Everest Group consulting et why innovation!), il a augmenté de 7%. A l’issue des neufs premiers mois de l’exercice, le cabinet a enregistré un chiffre d’affaires consolidé de 340,2 millions d'euros, en hausse de 14%, dont +12% à périmètre et change constants.

Au 31 décembre 2021, Wavestone comptait 3 624 collaborateurs, contre 3 453 au 31 mars dernier et 3 476 à l'issue du 1er semestre 2021/22.

Le cabinet est parfaitement en ligne avec son plan de recrutement, relevé début décembre, de plus de 900 nouvelles arrivées visées sur l'ensemble de l'exercice.

Le turn-over demeure élevé. Au 31 décembre 2021, il s'établissait à 17% sur 12 mois glissants, contre 15% au 30 septembre 2021. Le cabinet anticipe un taux de turn-over annuel en milieu de fourchette de 15% à 20%.

Au 31 décembre 2021, le taux d'activité s'établit à 77% sur neuf mois (contre 78% au 1er semestre). Il reste sensiblement supérieur au niveau normatif de 75%, objectif visé initialement sur l'ensemble de l'exercice.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice, le taux journalier moyen s'est établi à 849 euros, supérieur au prix de vente moyen constaté sur l'exercice 2020/21 (842 euros).

Au regard de la bonne tenue des indicateurs opérationnels sur l'exercice et de l'activité commerciale toujours excellente, Wavestone est confiant dans l'atteinte de ses objectifs annuels, relevés début décembre.

Ainsi, en tenant compte de la consolidation d'Everest Group consulting depuis le 1er mai 2021, de why innovation! depuis le 1er novembre 2021 et de NewVantage Partners depuis le 1er janvier 2022, le cabinet vise un chiffre d'affaires annuel de 462 millions d'euros et une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice.

Ces objectifs s'entendent à taux de change constants et hors nouvelle acquisition.

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation . Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.