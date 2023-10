Wavestone confirme ses objectifs annuels 2023/2024

En savoir plus sur le secteur Informatique / ESN (entreprises de services du numérique)

En outre, sur l'ensemble du premier semestre 2023/2024, Wavestone a enregistré un chiffre d'affaires de 276,7 millions d'euros, en hausse de +17%, dont +12% à taux de change et périmètre constants (malgré un effet jour défavorable de -2,2%).

(AOF) - Wavestone annonce un chiffre d’affaires en progression de 16% au deuxième trimestre 2023/2024, dont 14% en organique, de 133,4 millions d’euros. Le cabinet de conseil spécialiste de la transformation des entreprises estime que cette « solide » progression du chiffre d’affaires à périmètre constant est le résultat de « l'intensification de l’action commerciale depuis plusieurs trimestres », et de « la croissance embarquée des effectifs au terme de l’exercice 2022/23 ». Wavestone confirme ses objectifs annuels 2023/24 à savoir une croissance organique au moins égale à celle de l’an dernier : 7%.

