Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone : confirme l'impact du Covid-19 sur l'exercice Cercle Finance • 06/04/2020 à 18:15









(CercleFinance.com) - Le groupe Wavestone confirme ce soir que la croissance annuelle 2019/20 devrait être, dans le contexte du coronavirus, inférieure d'environ un point à l'objectif de 8% à change constant annoncé le 3 décembre 2019. Wavestone avait déjà envisagé une telle évolution voilà quelques semaines. 'Du fait du contexte incertain dans lequel va se dérouler l'année 2020, le Directoire et le Conseil de surveillance de Wavestone, au cours de leurs réunions de ce jour, ont d'ores et déjà prévu de ne pas soumettre à l'Assemblée générale du 28 juillet prochain la distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2019/20', indique par ailleurs le groupe.

Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +4.17%