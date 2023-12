Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone:boosté par ses résultats et des analyses positives information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 17:39









(CercleFinance.com) - Le titre progresse de près de 6% en fin de journée après l'annonce de ses résultats et prévisions et profitent de plusieurs analyses positives.



Wavestone a publié un résultat net part du groupe en progression de 28% à 23 millions d'euros au titre de son premier semestre 2023-24, avec une marge opérationnelle courante de 13,3%, à comparer à 12,5% sur la même période de l'exercice précédent.



Wavestone a confirmé ses objectifs annuels, dont un chiffre d'affaires supérieur à 580 millions d'euros et une marge opérationnelle courante aux alentours de 15%.



Suite à cette publication, Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Wavestone, avec un objectif de cours relevé de 56 à 60 euros pour tenir compte de ses nouvelles prévisions et de la création de valeur associée à l'acquisition de Q_Perior.



'Conscient des risques sur le dossier, inhérents à ce type d'opération (qu'il juge plus modérés), ou du risque macro (la société semble bien armée pour y faire face)', l'analyste considère néanmoins l'opportunité boursière liée à cette opération comme attractive.



En outre, après des résultats semestriels jugés très satisfaisants et légèrement supérieurs à ses attentes, Oddo BHF pense que Wavestone 'semble afficher dans l'environnement actuel une capacité de résilience qui ne lui était pas reconnue jusque-là par le marché'.



Stifel réaffirme également sa recommandation 'achat' et son objectif de cours de 60 euros sur Wavestone, après la publication par le cabinet de ses résultats de premier semestre 2023-24, marqués par un solide contrôle des coûts et une confirmation des objectifs annuels.



Le broker considère d'ailleurs comme prudents les objectifs du groupe, car il estime celui-ci 'en position d'accroitre son taux d'occupation au second semestre', mais prévient que 'la visibilité a été grandement réduite pour l'année calendaire 2024'.





