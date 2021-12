Wavestone bondit grâce au relèvement de ses perspectives et à son plan stratégique

(AOF) - Le titre Wavestone progresse de 7,85% à 53,60 euros, la société de conseil spécialiste de la transformation des entreprises ayant rehaussé ses objectifs annuels et présenté des objectifs à long terme jugés ambitieux. A l’issue du premier semestre 2021-2022, clos fin septembre, le résultat opérationnel courant a atteint le niveau record de 31,8 millions d'euros, en progression de 122%. La marge opérationnelle courante est ressortie ainsi à 14,6%, contre 7,7% sur la première moitié du précédent exercice, marquée par la crise sanitaire.

Wavestone a pu compter sur une activité dynamique, avec un chiffre d'affaires de 217,8 millions d'euros, en hausse de 17%, dont 15% de croissance interne.

Sur la première partie de l'exercice, Wavestone a bénéficié d'un marché porteur avec le lancement de nombreux grands projets de transformation, a commenté la société. Cette dynamique positive se poursuit au troisième trimestre, avec un taux d'activité des consultants qui restera supérieur au niveau normatif de 75% et des prix de vente toujours solides.

Ces éléments amènent Wavestone à désormais viser une marge opérationnelle courante voisine de 15% sur l'ensemble de l'exercice, contre 13% auparavant. " Ce nouvel objectif tient compte de la bonne orientation des indicateurs opérationnels, de la maîtrise des charges opérationnelles, tout en intégrant les investissements supplémentaires prévus au second semestre en matière de recrutement et de ressources humaines ", précise le groupe.

En outre, compte tenu de l'acquisition du cabinet de conseil why innovation!, consolidé dans les comptes de Wavestone depuis le 1er novembre 2021, l'objectif de chiffre d'affaires annuel est porté à 462 millions, contre 460 millions auparavant.

Dans le cadre du plan stratégique Impact présenté en parallèle à ses résultats, Wavestone a indiqué vouloir franchir un nouveau cap de croissance et viser un chiffre d'affaires de 750 millions d'euros à horizon 2025. " Le maintien d'une rentabilité comparable à celle visée pour l'exercice en cours permettra à Wavestone de disposer des marges de manoeuvre financières nécessaires à l'exécution d'Impact ", ajoute le cabinet de conseil.

Wavestone fait de sa prise de position auprès de grands clients internationaux sa priorité de développement pour les années à venir et souhaite faire figurer 5 grands comptes non français dans son Top 20 clients.

Outre son action commerciale, le cabinet entend accélérer la croissance externe, notamment dans ses zones géographiques cibles : Etats-Unis, Royaume-Uni et, dans une vision plus moyen terme, Asie. Au-delà des acquisitions ciblées habituellement privilégiées par le cabinet, Wavestone envisagera, si les opportunités se présentent, des acquisitions plus structurantes.

" Si les attentes du consensus n'intègre pas les acquisitions incluses dans les guidances, l'optimisme du management devrait être bien accueilli ", a commenté Inves Securities.

Informatique / SSII : opportunités du télétravail

Opportunités du télétravail avec de meilleures perspectives

Après les ingénieurs « offshore » employés en Inde ou en Europe de l'Est pour les missions à faible valeur ajoutée, ce sont désormais les fonctions les plus spécialisées qui sont concernées. Capgemini estime que le développement du travail à distance lui permettra de générer des économies de coûts supplémentaires et de mobiliser ses collaborateurs plus efficacement sur le plan international. Le groupe, dont l’organisation devrait reposer sur 40 à 50 % de télétravail, évalue le gain potentiel à moyen terme de 1 à 1,5 point sur le taux de marge (11,9% ). Sopra-Steria et Atos se penchent également sur ce mode d’organisation. Les acteurs sont néanmoins conscients des limites car le télétravail ne conviendra pas à tous les salariés.