Wavestone : bientôt un peu plus de dynamique ?

Jérôme Lieury Olier Etudes & Recherches Analyste financier, membre du Cercle des analystes https://www.olier-etudes-recherche.fr/

Wavestone. (Crédits: Adobe Stock / image générée par IA)

L'analyse financière n'est pas tout pour l'étude d'un dossier d'investissement, même si c'est un préalable quasi obligatoire, et s'il vaut mieux la faire soi-même (on n'est jamais mieux servi que par soi-même : c'est la recette de Warren Buffett, qui peut en parler), ce qui n'est pas si compliqué que ça avec une bonne grille sur Excel. Quitte à regarder après ce que font les autres, notamment les analystes de votre prestataire de services d'investissement préféré, si tant est que celui-ci ait les moyens d'entretenir un bureau d'études. Mais le plus important, c'est tout le reste en fait : l'extra-financier en quelques sortes, car ce qui compte avant tout pour l'investisseur, c'est la dynamique de l'affaire dans laquelle il compte mettre éventuellement un peu de son bon argent.

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Cette dynamique n'est de fait pas que dans les chiffres, et elle paraît d'autant meilleure que l'entreprise en question montre des signes indéniables de qualité de gestion : une communication claire, une gouvernance qui travaille manifestement pour l'actionnaire, le respect de l'environnement au-delà des multiples contraintes réglementaires, et une gestion équilibrée de la ressource humaine, ça aide. Pas de procès, pas d'amendes, pas de conflits sociaux, pas d'accident industriel, etc… : quand on essaie de tout faire bien dans une entreprise, ça finit par se retrouver dans un cours du titre qui se tient bien, car a contrario la Bourse n'aime pas les problèmes et n'hésite jamais à les sanctionner, dans son immense sagesse.

Règle n°1 : se méfier de la gestion purement financière

Pour mieux enfoncer le clou, on peut dire sans grand risque de se tromper que les sociétés les plus profitables dans la durée sont les sociétés où l'on paie bien les employés, tout simplement : une société qui sait retenir les talents à tous les niveaux, des talents qui sont contents de se pointer le matin au travail, ne peut que montrer une bonne dynamique à l'investisseur ébahi qui aura fait au préalable ses petits chiffres dans son coin.

Et pour aller au fond des choses, on peut dire aussi qu'il convient de se méfier des sociétés cotées gérées par de purs financiers "costs killers" adeptes du "ROCE" et qui communiquent haut et fort sur leur "free operating cash-flow" : on se rend compte à l'usage que tout ça n'est pas très durable en fait, et vraisemblablement pas bon pour la dynamique. Qui est humaine avant tout : une entreprise, c'est des gens.

Et il y a même des entreprises dans lesquelles il n'y a que des gens, comme les ESN, les Big Fives, et les cabinets de conseil, en management, ou en IT/transformation comme Wavestone.

Du consulting IT, et donc High Tech, et pour les grands comptes avant tout

Wavestone, c'est une société qui a son quartier général Tour Franklin à La Défense, qui envoie des consultants dans les entreprises pour résoudre toutes sortes de problèmes, et avant tout mener des projets de transformation dont beaucoup sont liés à l'informatique (et l'IA et la cybersécurité, les derniers sujets tendance), qui a réalisé un chiffre d'affaires de 954 millions d'euros avec environ 6 000 salariés lors de son dernier exercice clos fin mars 2026, et qui a des activités un peu partout avec 54% de ce chiffre d'affaires en France, 23% en Allemagne, 8% en Suisse, et 8% au Royaume Uni.

Avec des clients grands comptes un peu partout aussi, soit 18% dans l'énergie, 18% dans l'Assurance, 15% dans la Banque et autant dans l'Automobile/Industrie, 13% dans le transport/logistique, 10% dans les produits Grand Public, et 8% dans l'administration. Les plus grands clients étant Deutsche Bahn, EDF, Crédit Agricole, Axa, TotalEnergies et Engie, mais aucun d'entre eux ne contribuant pour plus de 5% de l'activité.

La société est dont un acteur de poids du vaste marché des services professionnels. Et, cotée en Bourse depuis l'an 2000 après 10 années d'existence en mode privé, inutile de préciser que c'est une des belles mid-caps du marché parisien.

Du développement en partie par agrandissements successifs

Wavecom s'est longtemps appelé SoluCom, grand fournisseur de prestations externes d'ingénierie et de conseil technologique pour les infrastructures informatiques et les réseaux télécom, devenu encore plus grand avec l'acquisition d'un confrère : Arcome en 2001, puis d'un autre confrère : Cosmobay Vectis en 2008, autre cabinet de conseil en management de systèmes d'information.

Le développement du groupe s'est accéléré avec la reprise en 2016 de activités européennes de conseil en management en stratégie d'un grand cabinet américain : Kurt Salmon, reprise qui apportait de nouvelles expertises et de nouveaux marchés clients : finance, transport, industries, administrations notamment. Et la création de la nouvelle marque Wavestone pour couronner le tout.

Wavestone s'est aussi combiné avec un grand confrère allemand, Q_PERIOR en 2023-2024, qui apportait 1 400 consultants actifs en IT et en management, et de grands clients non seulement en Allemagne-Suisse-Autriche (la région GSA, pour les fins connaisseurs du dossier) comme il se doit, mais aussi en Grande-Bretagne et aux USA. Avec un effet de périmètre certain sur l'exercice clos fin mars 2025, où le chiffre d'affaires a progressé de +35%. Et les acquisitions continuent, mais dans une moindre mesure, pour le moment en tout cas, puisque la société s'est emparé depuis de Wivoo, un cabinet de conseil français, AI Builders, idem, mais positionné fort opportunément dans l'IA & Data, et très récemment de Sand Cherry, qui oeuvre toujours dans le conseil, mais aux USA plus précisément.

Etude des comptes : ça pourrait être un peu mieux vraisemblablement…

Les consultants facturables représentent 85% de l'effectif du groupe, et étaient facturés sur un taux journalier moyen de 923€ sur le dernier trimestre publié (1er juillet - 30 septembre 2026), pour un taux d'activité de 72% (: le nombre de consultants en mission facturée par rapport au total des consultants salariés par le groupe).

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Ce qui est n'est pas tout à fait assez selon la direction de la société, le bon niveau minimum étant 75% en principe, et 72% étant déjà le taux moyen du dernier exercice clos fin mars dernier, qui n'était donc pas tout à fait satisfaisant.

D'autant que l'activité stagne un peu depuis quelques trimestres : après +1% sur l'exercice 2025-26, le chiffre d'affaire était en baisse de -2% au 1er trimestre de l'exercice en cours, et de +1% sur le deuxième trimestre à périmètre constant, soit un 1er semestre 2026-27 à -1% à périmètre constant et stable en publié, ce qui n'est pas très glorieux, avec un peu de croissance en France mais un peu de décroissance de l'autre côté du Rhin et chez nos amis anglo-saxons. Ce que le marché boursier acte impitoyablement avec une baisse significative du cours du titre, soit -39% depuis le début de l'année (ytd ou year to date en bon français financier).

… mais ça n'est pas mal quand même malgré tout

Cette baisse peut paraître un peu brutale si l'on songe que les chiffres les plus simples qui ressortent d'une analyse financière élémentaire des comptes (les fameux petits chiffres sur Excel évoqués plus haut) parlent plutôt en bien de la société : on a droit à une belle marge opérationnelle (ce qui reste du chiffre d'affaires après avoir tout payé sauf les banquiers et le fisc, rapporté au chiffre d'affaires), soit 12,6% sur les deux derniers exercices (les résultats du 1er semestre au 30 septembre 2026 ne sont pas encore publiés et le seront le 2 décembre), qui se comparent plutôt favorablement à celles de brillantes Entreprises de Services Numériques plus ou moins concurrentes comme Capgemini (12,2%), Sopra-Steria (9,5%) ou Aubay (9,1%).

Ce alors que malgré la grande acquisition récente de Q_PERIOR, Wavestone présentait à fin mars 2026 un bilan avec plus de liquidités en caisse à l'actif que de dettes bancaires au passif, et aussi (ce qui n'est pas tout à fait la même chose) une situation de trésorerie nette fortement positive (+70,5 millions d'euros).

Des chiffres plutôt enviables, et qui sont là pour rester : i) Wavestone vend avant tout de la matière grise, laquelle semble d'excellente qualité très probablement parce que la société est un employeur de qualité, et vend en conséquence ses services de qualité à un bon prix à ses clients, et, ii) les prestations intellectuelles ne nécessitant pas d'investissements lourds par construction, Wavestone fabrique structurellement des quantités non-négligeables de trésorerie libre, et en bon franglais financier, génère structurellement du free cash-flow pléthorique. C'est un fait.

Du mieux à attendre ? c'est possible

Nous sommes dans un monde ou l'IA génère indubitablement de la demande de conseil, puisque selon la société les projets liés à cette innovation révolutionnaire (de plus) ont contribué pour 17% du chiffre d'affaires 2025-26 contre 8% un an auparavant, et pour 24% au 1er semestre de l'exercice en cours. Malgré cela, la direction de Wavestone estime que la société n'ayant pas, je cite, "saisi suffisamment vite la vague de la transformation IA", a presque raté le coche (sauf en France, pays où tout va éventuellement un peu moins vite en ce moment, il est vrai), et travaille donc à rectifier le tir. Avec le plan stratégique dénommé Lead the Shift, et surtout un repositionnement accéléré de l'offre qui passe par des relations plus serrées avec des partenaires technologiques, et une démarche commerciale concentrée sur les clients les plus dynamiques.

Nous verrons bien in fine, mais voilà encore quelque chose de dynamique : on y revient toujours, finalement.

C'est inévitable.