Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Wavestone : activité au T2 meilleure que prévue Cercle Finance • 04/09/2020 à 18:10









(CercleFinance.com) - Wavestone fait état ce soir d'une remontée de son taux d'activité, qui devrait être supérieur à 65% au 2e trimestre 2020/21, contre 63% au 1er trimestre. 'Les mesures de relance commerciale, initiées au 1er trimestre, commencent à produire leurs premiers effets. Dans le même temps, les décalages et annulations de projets chez les clients, conséquences des plans d'économies mis en place par ces derniers, sont moins nombreux qu'anticipés', explique Wavestone. Dans le prolongement des premiers mois de l'exercice, le chiffre d'affaires du cabinet à périmètre constant s'inscrira ainsi en recul au 1er semestre 2020/21, un recul qui sera toutefois moins prononcé au 2e trimestre qu'au premier (-10% alors).

Valeurs associées WAVESTONE Euronext Paris +6.58%