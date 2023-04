Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Wavestone: 4ème trimestre en ligne, le titre avance information fournie par Cercle Finance • 28/04/2023 à 12:13

(CercleFinance.com) - Wavestone a fait état hier soir d'une progression de 20% de son chiffre d'affaires sur le quatrième trimestre de son exercice 2022/23, dont une croissance organique de 14%.



Sur le trimestre allant du 1er janvier au 31 mars, les revenus du cabinet de conseil se sont élevés à 156 millions d'euros, contre 129,9 millions d'euros au 4ème trimestre de l'exercice précédent.



A taux de change et périmètre constants, le chiffre d'affaires du 4ème trimestre progresse de +14%, signant une accélération par rapport aux précédents trimestres.



A périmètre et change constants, la croissance organique du cabinet s'est établie à +7% sur l'ensemble de l'exercice.



En données publiées, son chiffre d'affaires a totalisé 532,3 millions d'euros sur l'exercice écoulé, contre 470,1 millions un an plus tôt, soit une hausse de 13%.



La marge opérationnelle courante annuelle s'établit à 14,5%, un chiffre conforme à l'objectif qui avait été communiqué le mois dernier.



Dans une note de réaction, les analystes de Stifel évoquent des chiffres 'parfaitement en ligne' avec les attentes et renouvellent leur recommandation d'achat assortie d'un objectif de cours de 55 euros.



Wavestone fera part de ses objectifs financiers pour l'exercice 2023/24 le 31 mai, à l'occasion de la publication de ses résultats annuels, mais évoque d'ores et déjà un environnement de marché jugé 'globalement moins porteur'.



Le titre progressait de 5,6% à la Bourse de Paris suite toutes à ces annonces.