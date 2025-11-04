 Aller au contenu principal
Waters Corp. revoit à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels en raison de la hausse de la demande d'équipements de laboratoire
information fournie par Reuters 04/11/2025 à 13:07

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant d'équipements de laboratoire Waters Corp WAT.N a relevé ses prévisions de bénéfices annuels mardi, après avoir dépassé les estimations de bénéfices du troisième trimestre grâce à l'amélioration de la demande des clients de la biotechnologie pour ses outils utilisés dans le développement et la recherche de médicaments.

La société basée à Milford, dans le Massachusetts, prévoit un bénéfice annuel ajusté par action compris entre 13,05 et 13,15 dollars, contre une prévision précédente de 12,95 à 13,05 dollars.

Thermo Fisher TMO.N , un concurrent plus important, a également relevé ses prévisions de bénéfices et de revenus annuels le mois dernier, car le fabricant d'équipements médicaux s'attend à une forte demande d'outils de laboratoire et à ce que les bénéfices de ses récentes acquisitions compensent un déclin en Chine.

Waters fournit des équipements et des technologies de laboratoire dans le monde entier, la majorité de ses revenus provenant de clients biopharmaceutiques qui utilisent ses outils pour la recherche et le développement de médicaments.

En juillet, la société a conclu un accord pour acheter une unité de bioscience et de diagnostic issue du fournisseur de technologie médicale Becton Dickinson BDX.N , ce qui lui permettra d'étendre ses activités dans le domaine des applications cliniques et diagnostiques.

Waters a réduit ses prévisions de croissance des ventes à taux de change constant pour l'ensemble de l'année à une fourchette de 6,7 % à 7,3 %, contre une fourchette précédente de 5,5 % à 7,5 %.

Waters a annoncé un bénéfice ajusté de 3,4 dollars par action au troisième trimestre, contre une estimation moyenne de 3,2 dollars par action par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

La société prévoyait auparavant un bénéfice trimestriel ajusté par action de 3,15 à 3,25 dollars.

Son chiffre d'affaires a augmenté de 8 % pour atteindre 800 millions de dollars au cours du trimestre, par rapport aux estimations de 781 millions de dollars.

Waters prévoit également un bénéfice ajusté par action pour le quatrième trimestre compris entre 4,45 et 4,55 dollars. Les analystes s'attendent en moyenne à ce qu'il soit de 4,59 dollars par action.

