Waters augmente après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Les actions du fabricant d'équipement de laboratoire Waters Corp WAT.N augmentent de 4,2 % à 360 $ avant le marché ** La société relève sa prévision de bénéfice annuel ajusté par action dans une fourchette de 13,05 $ à 13,15 $, en hausse par rapport à sa prévision précédente de 12,95 $ à 13,05 $ par action

** Le bénéfice ajusté du troisième trimestre s'élève à 3,4 $ par action, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,2 $ par action - données LSEG

** Waters prévoit également un bénéfice ajusté par action au 4ème trimestre dans une fourchette de 4,45 à 4,55 $, contre une estimation de 4,59 $ par action

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 6,8% depuis le début de l'année