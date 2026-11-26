WATERA : Réalisation définitive de la fusion transfrontalière entre Watera S.A. et sa filiale luxembourgeoise Watera International

Chartres, le 26 novembre 2026 – WATERA S.A. (Euronext Growth Paris – FR001400IUV6) (la « Société ») , acteur de référence du traitement des eaux industrielles et municipales et du dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire , annonce la réalisation définitive de la fusion transfrontalière par voie d'absorption de sa filiale luxembourgeoise Watera International (la « Fusion »).

Réalisation définitive de la Fusion

Pour rappel, le projet de Fusion, annoncé le 1er juillet 2026, a été approuvé par les conseils d'administration respectifs de Watera S.A. et de Watera International le 30 juin 2026, puis par les actionnaires de Watera S.A. réunis en assemblée générale extraordinaire le 15 septembre 2026 et ceux de Watera International le 16 septembre 2026.

A la suite de la décision favorable du greffe du tribunal de commerce de Chartres, rendue à l'issue du contrôle de légalité de la Fusion conformément à l'article L. 236-43 du Code de commerce, l'ensemble des conditions suspensives prévues par le traité de fusion ont été satisfaites.

Le conseil d'administration de Watera S.A., réuni le 26 novembre 2026, a en conséquence constaté la réalisation définitive de la Fusion, avec effet rétroactif au plan comptable et fiscal au 1er janvier 2026.

Du fait de la réalisation de la Fusion, Watera International a été dissoute sans liquidation, l'ensemble de son patrimoine étant transmis à Watera S.A. dans les conditions prévues par le traité de fusion.

Augmentation de capital et nouvelle répartition de l'actionnariat

Conformément aux modalités prévues par le traité de fusion, la Fusion a été rémunérée sur la base d'une parité d'échange de 1 action Watera International pour 1,85 action Watera S.A. Ainsi, Watera S.A. a procédé à une augmentation de capital d'un montant nominal de 4 761 580,32 euros, par émission de 29 759 877 actions ordinaires nouvelles d'une valeur nominale unitaire de 0,16 euro, intégralement attribuées à Unibios Holdings S.A., actionnaire majoritaire de Watera International. L'autre actionnaire de Watera International étant Watera S.A., aucune action Watera S.A. n'a été émise à son bénéfice conformément aux dispositions légales applicables.

Le capital social de Watera S.A. est désormais de 7 575 407,52 euros, divisé en 47 346 297 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,16 euro chacune.

A l'issue de cette fusion, Unibios Holdings S.A. détient désormais 87 % du capital social et des droits de vote théoriques de Watera S.A.

Les actions ordinaires nouvelles émises en rémunération de la Fusion font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth Paris, sur la même ligne de cotation que les actions ordinaires existantes de la Société, sous le code ISIN FR001400IUV6.

Une organisation juridique simplifiée au service du développement du groupe

Cette Fusion s'inscrit dans la stratégie de simplification et de rationalisation de l'organisation juridique du groupe Watera, présentée dans le communiqué de presse du 1er juillet 2026. Elle permet de regrouper au sein d'une société unique de droit français les activités de Watera S.A. et de Watera International, réduisant ainsi les contraintes administratives et réglementaires ainsi que les coûts de fonctionnement associés au maintien de deux structures distinctes.

Au-delà de cette simplification, la Fusion vise à renforcer le profil financier de Watera S.A. et à faciliter de futures opérations de croissance externe, notamment par voie d'émission d'actions nouvelles. Elle constitue ainsi une étape importante dans l'ambition du groupe de devenir un acteur de référence européen du traitement durable de l'eau.

Prochaine publication : Résultats annuels 2026, le 30 avril 2027

À PROPOS DE WATERA

Membre du groupe Unibios, groupe actif sur le marché du traitement de l'eau depuis plus de 60 ans, WATERA est un acteur de référence du traitement des eaux industrielles et municipales et du dessalement d'eau de mer et d'eau saumâtre par énergie solaire.

Depuis juillet 2025, Unibios, société de droit grec cotée à la bourse d'Athènes, est devenu actionnaire de référence de WATERA, renforçant et élargissant ainsi le positionnement de la Société au secteur du traitement durable de l'eau et de la réutilisation des eaux usées.

WATERA ambitionne de devenir un acteur de référence mondial dans le traitement de l'eau en fournissant des systèmes technologiques durables et compétitifs, capables de répondre aux enjeux mondiaux de gestion responsable de l'eau et d'accès à l'eau potable.

CONTACTS

PRESSE FINANCIÈRE RELATIONS INVESTISSEURS Manon Clairet Hélène de Watteville mclairet@actus.fr watera@actus.fr +33 6 13 39 03 26 +33 1 53 67 36 33