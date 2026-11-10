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Watches of Switzerland resserre ses prévisions après un solide 1er semestre
information fournie par AOF 10/11/2026 à 11:38

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(Zonebourse.com) - Watches of Switzerland a annoncé mardi avoir resserré en haut de fourchette ses objectifs financiers annuels après avoir dévoilé des résultats supérieurs aux attentes au titre du premier semestre de son exercice décalé 2026/2027, toujours soutenus par le dynamisme de ses ventes aux Etats-Unis.

Le détaillant horloger de luxe, qui distribue des marques telles que Rolex, Omega, Cartier, TAG Heuer ou Breitling, a vu son chiffre d'affaires grimper de 15% à données publiées sur les six premiers mois de l'exercice, à quelque 974 millions de livres sterling. Le consensus visait, lui, 942 millions.

A taux de change constants, l'activité aux Etats-Unis est ressortie en hausse de 22%.

Le résultat opérationnel courant (Ebit) ajusté est quant à lui anticipé de 87 à 89 millions de livres, soit une hausse de l'ordre de 28%, à comparer avec un consensus qui visait quelque 83 millions.

Fort de ces performances, le détaillant a revu à la hausse sa prévision de croissance du chiffre d'affaires pour l'exercice qui se clôturera fin avril 2027, désormais anticipée entre 7% et 10% à changes constants, contre 5% à 10% précédemment.

Le consensus visait déjà 9%.

Au niveau de la marge d'exploitation (Ebit), Watches of Switzerland ou "WOSG" dit désormais prévoir une amélioration comprise entre 0,6 et 0,8 point de pourcentage sur l'exercice, et non plus de 0,4 à 0,8 point.

Des prévisions resserrées à la hausse, mais jugées encore "prudentes"

Le titre - souvent considéré comme un moyen indirect d'investir dans Rolex qui n'est pas coté en Bourse - reculait de 1,2% mardi matin à Londres dans un marché boursier britannique en hausse de 0,3%. Il gagne toujours plus de 61% cette année.

Les analystes de Bank of America évoquent cependant des estimations un peu "prudentes" au vu de la vigueur de ses performances sur le premier semestre.

"Cela fait ressortir un Ebit moyen de 183 millions de livres, contre un consensus établi à 181 millions", font remarquer de leur côté les analystes de RBC.

"Dans l'ensemble, nous considérons ces résultats comme robustes au vu de l'environnement difficile du moment et confirment une solide exécution opérationnelle", souligne le courtier canadien.

Dans son communiqué, WOSG confirme que son niveau d'activité actuel est "bon", qu'il s'agisse des Etats-Unis ou du Royaume-Uni.

Watches of Switzerland a prévu de publier ses résultats semestriels détaillés le 10 décembre prochain.

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