Washington suspend les vols des compagnies chinoises vers les USA

WASHINGTON, 3 juin (Reuters) - Le gouvernement américain a annoncé mercredi la suspension des liaisons des compagnies aériennes chinoises vers les Etats-Unis, ce à compter du 16 juin. L'administration de Donald Trump a accusé le 22 mai dernier le gouvernement chinois d'empêcher toute reprise d'activité des compagnies aériennes américaines vers la Chine. Delta Airlines DAL.N et United Airlines UAL.O ont demandé à reprendre leurs liaisons vers la Chine. (David Shepardson; version française Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées DELTA AIR LINES NYSE +5.98% UNITED AIRLINES NASDAQ +8.83%