Washington supprime des dérogations à ses sanctions contre l'Iran

WASHINGTON, 27 mai (Reuters) - Les Etats-Unis ont décidé de mettre fin aux dérogations qui permettaient à des entreprises russes, chinoises et européennes de continuer à travailler sur certains sites nucléaires iraniens, a-t-on appris mercredi d'une source gouvernementale américaine et d'une source au fait du dossier. Selon ces sources, qui confirment des informations parues dans le Washington Post, la décision concerne les dérogations au régime de sanctions américains jusqu'ici accordées par Washington aux travaux sur le site de recherche d'Arak, sur la fourniture d'uranium enrichi pour le réacteur de recherche de Téhéran et au transfert de déchets nucléaires hors de l'Iran. Les Etats-Unis comptent en revanche prolonger de 90 jours une autre exemption qui concerne la centrale nucléaire de Bushehr, ont ajouté ces sources. Washington avait déjà prolongé à plusieurs reprises les exemptions accordées à la Russie, la Chine et l'UE, parties prenantes de l'accord sur le nucléaire iranien de 2015 que le président américain Donald Trump a dénoncé en mai 2018, rétablissant progressivement les sanctions contre Téhéran. (Arshad Mohammed et Humeyra Pamuk, version française Jean-Stéphane Brosse)

