Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, auraient indiqué à des responsables européens que les partenariats d'entreprises dans l'énergie et l'aviation ne feraient plus partie de l'offre américaine à Moscou, selon le Financial Times.

L'administration Trump a discrètement renoncé à utiliser des accords commerciaux comme incitation pour pousser la Russie à mettre fin à la guerre en Ukraine, révèle le Financial Times. Le Kremlin a montré peu d'intérêt pour les projets envisagés dans l'énergie et l'aviation.

Les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner, ont indiqué à des responsables européens que les partenariats entre entreprises ne constituaient plus un élément central de l'offre américaine à Moscou, selon le Financial Times, qui cite cinq responsables informés de ce changement de stratégie.