Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington refuse d'extrader en Grande-Bretagne la femme d'un diplomate US Reuters • 24/01/2020 à 04:52









WASHINGTON, 24 janvier (Reuters) - Les Etats-Unis ont déclaré jeudi avoir refusé une demande de la part de la Grande-Bretagne pour extrader l'épouse d'un diplomate américain impliquée l'an dernier dans un accident de la route qui a provoqué la mort d'un adolescent britannique. Les procureurs britanniques ont réclamé l'extradition d'Anne Sacoolas pour l'accident ayant causé le décès de Harry Dunn, jeune homme de 19 ans qui était à vélo au moment de l'incident. "Au moment où s'est produit l'accident, et pour la durée de son séjour au Royaume-Uni, la citoyenne américaine qui était au volant dans cette affaire disposait de l'immunité contre toute poursuite pénale", a déclaré dans un communiqué un représentant du département d'Etat américain. La famille de Harry Dunn a déclaré qu'Anne Sacoolas conduisait du mauvais côté de la route au moment de l'accident près d'une base aérienne du centre de l'Angleterre utilisée par l'armée américaine. Sacoolas s'est vu attribuer l'immunité diplomatique et a quitté la Grande-Bretagne peu après l'accident. Son avocat a déclaré à l'époque que sa cliente ne retournerait pas de son gré en Grande-Bretagne avec le risque d'y être emprisonnée pour un "accident terrible mais non intentionnel". Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé que Sacoolas avait tort de recourir à l'immunité diplomatique pour quitter le territoire britannique et a appelé le président américain Donald Trump à revoir la position de Washington. (Eric Beech; version française Jean Terzian)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.