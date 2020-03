Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington réduit son aide à l'Afghanistan face à l'impasse politique Reuters • 24/03/2020 à 00:49









WASHINGTON, 24 mars (Reuters) - Les Etats-Unis vont réduire d'un milliard de dollars leur aide à l'Afghanistan et sont prêts à faire de même en 2021 face à l'impasse politique entre le président afghan Ashraf Ghani et son rival Abdullah Abdullah, a déclaré lundi le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo. Ashraf Ghani et Abdullah Abdullah ont tous les deux revendiqué la victoire à l'élection présidentielle du 28 septembre, un scrutin émaillé d'allégations de fraudes, de problèmes techniques et de violences. "Nous entamerons également un examen de tous nos programmes et projets pour identifier des réductions supplémentaires et allons reconsidérer nos engagements en vue des futures conférences de donateurs pour l'Afghanistan", dit un communiqué de Pompeo publié à l'issue d'une journée de discussions à Kaboul. (Jonathan Landay, version française Arthur Connan)

