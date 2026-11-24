L'administration Trump s'apprête à annoncer une nouvelle vague de droits de douane visant ses principaux partenaires commerciaux, selon Bloomberg et Reuters. Ces mesures pourraient être dévoilées dès mardi, à l'issue d'une enquête ouverte en mars sur les surcapacités industrielles et les subventions étrangères accusées de pénaliser les producteurs américains.

Cette initiative s'inscrit dans la volonté de Donald Trump de reconstruire son arsenal protectionniste après le revers infligé par la Cour suprême en février, lorsque celle-ci avait invalidé une grande partie des droits de douane instaurés en avril 2025. Washington entend désormais s'appuyer sur la section 301 du Trade Act de 1974, qui autorise des mesures commerciales contre certaines pratiques étrangères jugées déloyales.

Les nouvelles surtaxes pourraient notamment viser les secteurs de l'acier, de l'aluminium, de l'automobile et des équipements solaires. Leur ampleur reste toutefois incertaine. Selon Reuters, Washington devrait respecter les plafonds tarifaires négociés avec plusieurs partenaires, notamment 15% pour l'UE, le Japon et la Corée du Sud. La situation est plus délicate avec Pékin, dont la trêve commerciale avec Washington doit expirer le 10 janvier.

Cette nouvelle offensive intervient néanmoins dans un contexte économique et politique particulièrement sensible. Alors que la persistance de l'inflation américaine semble avoir largement contribué à la défaite du camp présidentiel aux élections de mi-mandat et que la Réserve fédérale a récemment durci son discours, de nouvelles taxes à l'importation pourraient raviver les pressions inflationnistes et compliquer davantage la tâche de la banque centrale.