Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Washington impose de nouvelles sanctions au gouvernement syrien Reuters • 17/06/2020 à 14:40









WASHINGTON, 17 juin (Reuters) - Les Etats-Unis ont imposé mercredi des sanctions à 39 individus ou entités liés au pouvoir syrien, dont le président Bachar el Assad et sa femme Asma, dans le but de le priver de ressources et le contraindre à accepter des négociations sous l'égide des Nations unies. Ce nouveau train de sanctions découle de la loi "César de protection des civils syriens", promulguée en décembre dernier par Donald Trump. Dans un communiqué, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a prévenu qu'il fallait s'attendre à "de nombreuses autres" sanctions contre le gouvernement de Bachar el Assad dans les semaines ou dans les mois à venir. La loi "César" doit son nom à un ancien membre des services de renseignement syriens qui a réussi à faire sortir clandestinement du pays des milliers de photographies montrant les meurtres et exactions commis contre les détenus dans les prisons du régime. (Humeyra Pamuk et Daphne Psaledakis; version française Jean-Stéphane Brosse)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.